Касаткина и Контавейт проиграли Бегу и Никулеску в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт уступили представительницам Румынии Ирине-Камелии Бегу и Монике Никулеску в матче первого круга турнира "Большого шлема" Уимблдон в парном разряде - 6:3, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску (Румыния, 15) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 3:6, 6:4, 6:2

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