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Калинская, Вихлянцева и Грачева — в 1/2 финала квалификации Australian Open

08:36
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Анна Калинская в четвертьфинальном матче квалификации Australian Open победила итальянку Сару Эррани — 6:2, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 17 минут. Далее россиянка встретится с румынкой Лаурой-Иоанной Паар.

В другой встрече Наталья Вихлянцева победила украинку Марту Костюк — 7:5, 6:2. Далее россиянка сразится с Изабеллой Шиниковой из Болгарии.

В еще одном матче Варвара Грачева разгромила француженку Хлоэ Паке — 6:2, 6:1.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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