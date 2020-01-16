Анна Калинская в четвертьфинальном матче квалификации Australian Open победила итальянку Сару Эррани — 6:2, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 17 минут. Далее россиянка встретится с румынкой Лаурой-Иоанной Паар.

В другой встрече Наталья Вихлянцева победила украинку Марту Костюк — 7:5, 6:2. Далее россиянка сразится с Изабеллой Шиниковой из Болгарии.

В еще одном матче Варвара Грачева разгромила француженку Хлоэ Паке — 6:2, 6:1.