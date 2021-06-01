Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Андрея Рублева в матче первого круга Roland Garros против Ян-Леннарда Штруффа (3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6).

«Андрей вылетел из первого круга — вот, что это поражение означает, — сказал Кафельников «СЭ». — Матч был абсолютно равных соперников. Штруфф, к сожалению, превосходил Андрея в подаче. Это очень важный момент. Ничего теперь не сделаешь, никто от поражения в первом круге не застрахован. Обидно для болельщиков и поклонников российского теннисиста, что все в первом круге закончилось, но ничего страшного. Нет никаких психологических причин поражения».

Кафельников также отметил, что Рублев уступал Штруффу в подаче.

«Если посмотреть на статистику, то можно заметить, что немец превосходил Андрея в подаче. Когда твой соперник делает 25 подач на вылет — это практически целый сет преимущества. К сожалению, пришлось все время находиться под таким прессингом, понимая, что нужно сдержать свою подачу и выигрывать на подаче соперника. Вот это мы сегодня наблюдали. У Андрея были шансы в концовке пятого сета, но, к сожалению, не сложилось», — добавил Кафельников.

На счету Рублева 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. У Штруффа — 25 эйсов, 11 двойных ошибок и 3 реализованных брейка из 15.

Во втором круге Штруфф сыграет против Факундо Баньиса из Аргентины.

(Артем Бухаев)