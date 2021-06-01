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Рублев в пяти сетах проиграл Штруффу в первом круге Roland Garros

17:49
Андрей Рублев. Фото AFP Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти во второй круг Roland Garros.

В первом круге россиянин проиграл Ян-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.

На счету Рублева 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. У Штруффа — 25 эйсов, 11 двойных ошибок и 3 реализованных брейка из 15.

Во втором круге Штруфф сыграет против Факундо Баньиса из Аргентины.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4

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