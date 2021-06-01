Рублев в пяти сетах проиграл Штруффу в первом круге Roland Garros
17:49
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти во второй круг Roland Garros.
В первом круге россиянин проиграл Ян-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.
На счету Рублева 13 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. У Штруффа — 25 эйсов, 11 двойных ошибок и 3 реализованных брейка из 15.
Во втором круге Штруфф сыграет против Факундо Баньиса из Аргентины.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4
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