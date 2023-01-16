Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:35

Надаль о выходе во второй круг AO-2023: «Неважно как, но мне была нужна победа»

Надаль прокомментировал выход во второй круг Australian Open-2023
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг Australian Open-2023. В первом круге 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл британца Джека Дрейпера — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

«Неважно, как, но мне сегодня была нужна победа, так что это главное. Самое главное сегодня — это победа над сильным соперником. Как я говорил перед началом турнира, Джек — один из самых сложных соперников, который мог достаться мне в первом круге. Мы знали, что моя игра не будет идеальной, я говорил об этом на днях. Так и случилось.

Но чтобы победить Джека, мне нужно было все делать хорошо, ведь так? Думаю, у меня это получилось. Очень доволен победой, потому что это дает мне шанс снова сыграть послезавтра.

Это была тяжелая битва, но я хорошо принимал свои ошибки. Я был достаточно скромен, чтобы признать, что во время матча будут небольшие взлеты и падения. Обычное дело, когда нет победного ритма. Когда ты больше проигрываешь, не каждую неделю участвуешь в соревнованиях, нужно работать. Принимать все ошибки в позитивном ключе и продолжать работать. Это то, что я сделал.

Разве что в начале второго сета была большая ошибка. В начале четвертого я допустил ошибку, ведя 40:15. Оба раза одна и та же ошибка. Но без них обойтись было нельзя. Идем дальше», — сказал испанец после матча.

Для Надаля это 77-я победа в Australian Open.

Во втором круге турнира он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Тарпищев: «Многих удивляет, почему никто не отказался играть против наших. Даже украинцы играют с нами»
Рахимова проиграла в первом круге Australian Open
Надаль вышел во второй круг Australian Open
Самый грозный соперник россиян на старте Australian Open отказался выходить на корт. Шок от Кирьоса
Кирьос о пропуске AO-2023: «Я крайне разочарован — этот турнир один из самых важных в моей карьере»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина вышла во второй круг Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости