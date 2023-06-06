Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:32

Свентек — о матче с Гауфф: «Есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» против американки Кори Гауфф.

«Я думаю, есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз, потому что мы уже так хорошо знаем игру друг друга. Поэтому здесь есть свои преимущества и недостатки в плане подготовки к матчу. Но в прошлом году это был финал, а я думаю, что в финалах действуют другие правила. Иногда эти матчи немного отличаются от других раундов, которые мы играем во время турнира, из-за давления и всего, что происходит вокруг. Итак, это совершенно другой год, совершенно другой турнир. Я должна быть готова, независимо от того, что случилось в прошлом году», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Спортсменки встретятся завтра, 7 июня, начало матча — 12.00 мск.

Теннис
Roland Garros
Ига Свентек
Кори Гауфф
1
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос», расписание и результаты матчей 1/4 финала: Павлюченкова — Мухова, Джокович — Хачанов и другие

Циципас: «Прямо сейчас победа над Алькарасом — одна из величайших задач в мире тенниса»
Новости
RSS RSS
Все новости