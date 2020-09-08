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«Худших юниоров сложнее и представить». Медведев вспомнил матч с Рублевым перед четвертьфиналом US Open

09:01
Андрей Рублев и Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Андрей Рублев и Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
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Даниил Медведев после победы над Фрэнсисом Тиафо в 1/8 финала US Open (6:4, 6:1, 6:0) поделился мнением о четвертьфинале турнира, где ему предстоит сыграть против Андрея Рублева.

«Помню, у нас был очный матч где-то в 12-летнем возрасте или даже чуть раньше. Знаете, мы были худшими юниорами, которых вообще можно представить. Плакали, кричали, бросали ракетки через забор, вы себе такое можете представить?» — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США Медведев — Рублев состоится в среду, 9 сентября.

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