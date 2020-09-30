Халеп обыграла Бегу во втором раунде Roland Garros

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в третий раунд Roland Garros. В матче второго круга она победила свою соотечественницу Ирину-Камелию Бегу (6:3, 6:4).

Матч продолжался один час и 24 минуты. В следующем раунде соперницей Халеп станет американка Аманда Анисимова.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4