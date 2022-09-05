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5 сентября, 03:24

Хачанов в пяти сетах обыграл Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертом круге US Open обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты. На счету россиянина 12 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 15.

В четвертьфинаое Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 27) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3

US Open
Карен Хачанов
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