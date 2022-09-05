Хачанов в пяти сетах обыграл Карреньо-Бусту и вышел в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Карен Хачанов в четвертом круге US Open обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты. На счету россиянина 12 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 15.
В четвертьфинаое Хачанов встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Ник Кирьос (Австралия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карен Хачанов (Россия, 27) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 12) — 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3
Новости