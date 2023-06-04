Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:19

Тиафо: «Мне нет дела до вылета других игроков из США с «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о поражении в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с немцем Александром Зверевым.

«Так уж вышло, что я играл позже Тейлора Фритца. Мы оба проиграли в третьем круге. Я был последним американцем на турнире? Я не испытываю за это гордости, мне все равно. Я хочу завоевывать трофеи. Мне нет дела до других представителей США. Теннис — эгоистичный вид спорта. У меня есть свои цели, как и у Тейлора. И это правильно. Конечно, я спокойный парень, но какое-то время после поражения мне все равно больно. Чувствую, что упустил очередную возможность. Это очень неприятно», — сказал Тиафо на пресс-конфренции.

Американец Тиафо стал последним американским теннисистом, который покинул «Ролан Гаррос» — 2023.

Теннис
Roland Garros
Александр Зверев (теннис)
2
2
Читайте также
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрееску: «Хочу поговорить с «Большой тройкой», чтобы узнать, как они выигрывают «Большой шлем»

Зверев прокомментировал победу над Тиафо в третьем круге «Ролан Гаррос»
Новости
RSS RSS
Все новости