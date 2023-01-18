Фанат из Австралии, у которого отобрали российский флаг, хочет прийти на матч Australian Open с флагом Сербии

Австралийский болельщик русского происхождения Юджин Роутман заявил, что планирует прийти на матч Открытого чемпионата Австралии с флагом Сербии.

«В понедельник, первый день турнира, у меня не было проблем с российским флагом. Сегодня я пошел на матч Даниила Медведева, когда я продемонстрировал российский флаг, секьюрити через 30 секунд схватил меня и выпроводил со стадиона. Флаг конфисковали, мне запретили вход на турнир в течение 24 часов. Я думаю, они следили за мной постоянно и когда увидели, что я достаю флаг, они сразу ко мне подбежали.

В пятницу, когда закончится мой бан, я собираюсь снова пойти на турнир. Возьму с собой сербский флаг и переверну его, чтобы он выглядел, как российский» , — приводит РИА «Новости» слова Роутмана.

Сегодня, 18 января, россиянин Даниил Медведев обыграл Джона Миллмэна из Австралии во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет американец Себастьян Корда.

В понедельник во время матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ. Позже Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать российский и белорусский флаги по ходу Открытого чемпионата Австралии.