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Сегодня, 19:25

Джокович обыграл Рууда и стал победителем «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Джокович сделал 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Рууда 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк пойнт из 4.

Для Джоковича это третий успех на «Ролан Гаррос»: ранее он выигрывал в 2016 и 2021 году. 36-летний серб стал 23-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он стал рекордсменом среди мужчин по этому показателю, у Рафаэля Надаля — 22 титула.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Roland Garros
Каспер Рууд
Новак Джокович
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