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Сегодня, 18:51

Чесноков оценил последние достижения отечественных теннисистов на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил последние достижения отечественных игроков на Открытом чемпионате Франции.

«Честно говоря, при наших возможностях, что сейчас происходит, один игрок из нашей страны вошел в четвертьфинал, юниорка выиграла «Ролан Гаррос». Этим можно гордиться. Восхищаться — не думаю. Мне хотелось бы восхищаться от нашего игрока в полуфинале или финале», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Ранее 15-летняя Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Франции, а Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова дошли до четвертьфиналов взрослого «Ролан Гаррос».

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-11-chesnokov-o-vystuplenii-rossiyan-na-rolan-garros-mozhno-gorditsya-voskhishchatsya-ne-dumayu
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
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