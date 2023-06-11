Чесноков оценил последние достижения отечественных теннисистов на «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил последние достижения отечественных игроков на Открытом чемпионате Франции.

«Честно говоря, при наших возможностях, что сейчас происходит, один игрок из нашей страны вошел в четвертьфинал, юниорка выиграла «Ролан Гаррос». Этим можно гордиться. Восхищаться — не думаю. Мне хотелось бы восхищаться от нашего игрока в полуфинале или финале», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Ранее 15-летняя Алина Корнеева одержала победу на юниорском Открытом чемпионате Франции, а Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова дошли до четвертьфиналов взрослого «Ролан Гаррос».