Харрис и Опелка встретятся в четвертом круге US Open

Ллойд Харрис из ЮАР в третьем круге US Open обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Южноафриканец сделал 10 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

В четвертом круге Харрис встретится с американцем Рейлли Опелкой, который обыграл грузина Николоза Басилашвили 7:6 (7:5), 6:3, 6:4.