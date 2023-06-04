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Сегодня, 22:14

Циципас вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Стефанос Циципас.
Фото Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австрийца Себастьяна Офнера в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:3, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Циципас сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Офнера 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В 1/4 финала турнира Циципас сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) — 7:5, 6:3, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/
Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
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