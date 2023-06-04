Селиваненко: «Хачанов сделает все, чтобы борьба с ним стала для Джоковича непростой»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил выступление серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

«В четвертом круге Джокович сыграл по счету очень легко, хотя предыдущая победа далась ему далеко не так просто, — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко. — По ходу той встречи у его соперника были шансы. И в какие-то моменты даже казалось, что Новак не до конца чувствует корт. Но все матчи отличаются друг от друга, и на этот раз серб показал свой обычный теннис, приносящий ему победы. Думаю, что Хачанов сделает все, чтобы борьба с ним стала для Джоковича непростой».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Джокович обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:3, 6:2, 6:2). В 1/4 финала сербский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым.