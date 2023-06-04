Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:36

Селиваненко: «Хачанов сделает все, чтобы борьба с ним стала для Джоковича непростой»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил выступление серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

«В четвертом круге Джокович сыграл по счету очень легко, хотя предыдущая победа далась ему далеко не так просто, — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко. — По ходу той встречи у его соперника были шансы. И в какие-то моменты даже казалось, что Новак не до конца чувствует корт. Но все матчи отличаются друг от друга, и на этот раз серб показал свой обычный теннис, приносящий ему победы. Думаю, что Хачанов сделает все, чтобы борьба с ним стала для Джоковича непростой».

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Джокович обыграл перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:3, 6:2, 6:2). В 1/4 финала сербский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
Новак Джокович
0
Читайте также
«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Свитолина и Касаткина обошлись без рукопожатий. Первая ракетка России жестом отреагировала на победу украинки
«Ролан Гаррос»-2023, мужчины, расписание и результаты матчей 4 июня: Хачанов победил Сонего и другие
«Ролан Гаррос»-2023: женщины, расписание и результаты матчей 4 июня: Касаткина уступила Свитолиной и другие
Украинка Свитолина не пожала руку Касаткиной после матча четвертого круга «Ролан Гаррос»
Касаткина проиграла украинке Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос»
Ольховский о выходе Павлюченковой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Настя почувствовала вкус побед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»-2023, мужчины, расписание и результаты матчей 4 июня: Хачанов победил Сонего и другие
Новости
RSS RSS
Все новости