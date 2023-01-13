Тарпищев заявил, что у Медведеву повезло с жеребьевкой на Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов на турнире Australian Open-2023.

«У Хачанова абсолютно нормальная жеребьевка, он может далеко пойти, Карен входит в топ-20 теннисистов мира. Но все будет зависеть от конкретной ситуации, чтобы дойди до полуфинала, нужно сохранить физические кондиции, он может нагрузиться до 1/16 финала. Мы же играем каждый день, тут же не футбол, где играют два тайма по 45 минут и можно отстояться. У нас отстоишься и можешь играть по пять часов, у меня был матч более девяти часов, тут все зависит от нагрузки, которую он получает от матча к матчу. У Медведева тоже достойная, хорошая жеребьевка, хуже гораздо выпало у Рублева, Карацева и Сафиуллина», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 16 по 30 января. Медведев встретится в матче первого круга с американцем Маркосом Хироном, Хачанов — с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом. Рублев встретится с представителем Австрии Домиником Тимом, Карацев — с Григором Димитровым из Болгарии, а Роману Сафиуллину предстоит матч против австралийца Ника Кирьоса.