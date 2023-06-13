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Сегодня, 16:43

Чесноков ответил на вопрос, будут ли российские теннисисты испытывать давление на Уимблдоне из-за политики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал возможное давление на российских теннисистов на Уимблдоне из-за ситуации в Украине.

«Сейчас политическая ситуация достаточно нестабильная, даже не знаю. Думаю, игроков уже не раз спрашивали подобные вопросы, поэтому они знают, что ожидать от журналистов и что отвечать. Для них это не станет сюрпризом», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

6 июня агент Даниила Медведева Лев Кассиль заявил, что только 15 процентов российских теннисистов получили британские визы, чтобы иметь возможность выступить в травяных турнирах сезона и Уимблдоне.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году россияне не участвовали в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10934033-chesnokov-otvetil-na-vopros-budut-li-rossijskie-tennisisty-ispytyvat-davlenie-na-uimbldone-iz-za-politiki.html
Теннис
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Андрей Чесноков
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