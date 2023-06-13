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Сегодня, 16:53

Селиваненко: «Травяная часть сезона одна из наиболее интересных, всегда есть место для неожиданных результатов»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о своих ожиданиях от выступлений россиян на Уимблдоне-2023.

«Травяная часть сезона всегда одна из наиболее интересных. С одной стороны есть признанные специалисты в игре на траве, а с другой всегда есть место для сюрпризов и неожиданных результатов. Поэтому не стал бы заниматься предсказаниями и просто следил за увлекательными матчами», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Уимблдон-2023 будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году россиянам и белорусам запретили выступать на турнирах в Великобритании. В марте организаторы Уимблдона приняли решение допустить теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10934120-selivanenko-travyanaya-chast-sezona-vsegda-odna-iz-naibolee-interesnyh-vsegda-est-mesto-dlya-syurprizov.html
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