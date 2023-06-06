Только 15% российских теннисистов получили британские визы для участия в Уимблдоне

Лев Кассиль, агент первой ракетки России Даниила Медведева, а также теннисисток Мирры и Эрики Андреевых заявил, что только 15% российских теннисистов на данный момент получили британские визы, чтобы иметь возможность выступить на травяных турнирах сезона и Уимблдоне.

«Наши теннисисты в этом году выступят на Уимблдоне, но есть проблема с визами. 15% наших теннисистов британские визы получили, но остальные не получили и находятся в подвешенном состоянии. Все процедуры были соблюдены. При подаче на английскую визу можно воспользоваться экспресс-процедурой, деньги они взяли, но потом сказали, извините, помочь вам ничем не можем. Вопрос не в тысяче фунтов за эту процедуру, просто игроки подвергаются психологическому давлению. Надеемся, что визы выдадут, но, скорее всего, это будет сделано в последний момент», — приводит слова Кассиля «РИА Новости».

В конце марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.