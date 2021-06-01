Бывшая первая ракетка мира Уильямс отреагировала на снятие Осаки с «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс в Instagram высказалась о решении японской теннисистки Наоми Осаки сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Я тобой горжусь, скоро ты вернешься. Береги себя», — написала Уильямс в комментариях.

Перед началом турнира Осака объявила, что отказывается от общения с журналистами из-за психологического давления. За это организаторы Roland Garros оштрафовали ее на 15 тысяч долларов. После спортсменка решила сняться с турнира.

Во втором круге Roland Garros Осака должна была сыграть с Аной Богдан из Румынии.