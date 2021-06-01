Гаспарян проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», взяв лишь один гейм
13:01
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в первом круге турнира «Большого шлема» проиграла американке Энн Ли (0:6, 1:6).
Встреча продолжалась 47 минут. Гаспарян взяла всего один гейм.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Энн Ли (США) — Маргарита Гаспарян (Россия) — 6:0, 6:1
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю