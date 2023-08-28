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Сегодня, 17:00

Бублик — Тим: смотреть трансляцию матча (видео)

Бублик сыграет с Тимом в первом круге US Open 28 августа 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет с австрийцем Домиником Тимом в рамках первого круга US Open в понедельник, 28 августа. Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Счет личного противостояния — 1:0 в пользу Тима.

Легальных трансляций Открытого чемпионата США на территории России не будет. В прямом эфире матч будет доступен на официальном сайте турнира. Также видеотрансляция игры будет доступна по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте».

Александр Бублик располагается на 27-й строчке рейтинга ATP. Доминик Тим — 81-я ракетка мира.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны на сайте «СЭ» в разделах турниры «Большого шлема» и US Open.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Александр Бублик
Доминик Тим
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