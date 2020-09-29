Борис Собкин о перспективах Хачанова на Roland Garros: «У Карена не самый лучший уровень в последнее время»

Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин поделился мнением о шансах Андрея Рублева и Карена Хачанова удачно выступить на Roland Garros-2020.

— Оба способны на хорошее выступление, но удастся ли им это сделать? Тут у меня большие сомнения. Рублев в этом году играет очень здорово, но после выигранного титула выступать на турнире «Большого шлема» очень тяжело. Если он пройдет один-два круга, то дальше будет легче. У Карена не самый лучший уровень в последнее время. Он и сам это понимает. Если он выиграет еще один матч, то, возможно, наберется какая-то форма. Трудно прогнозировать. Искренне желаю им обоим пройти как можно дальше. У каждого есть причины почему это может произойти, а почему нет, — заключил Борис Собкин.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет с чехом Иржи Веселы. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Бориса Собкина — здесь.