Борис Собкин о перспективах Хачанова на Roland Garros: «У Карена не самый лучший уровень в последнее время»
Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин поделился мнением о шансах Андрея Рублева и Карена Хачанова удачно выступить на Roland Garros-2020.
— Оба способны на хорошее выступление, но удастся ли им это сделать? Тут у меня большие сомнения. Рублев в этом году играет очень здорово, но после выигранного титула выступать на турнире «Большого шлема» очень тяжело. Если он пройдет один-два круга, то дальше будет легче. У Карена не самый лучший уровень в последнее время. Он и сам это понимает. Если он выиграет еще один матч, то, возможно, наберется какая-то форма. Трудно прогнозировать. Искренне желаю им обоим пройти как можно дальше. У каждого есть причины почему это может произойти, а почему нет, — заключил Борис Собкин.
Во втором круге Карен Хачанов сыграет с чехом Иржи Веселы. (Тимур Ганеев)
Полностью интервью Бориса Собкина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/grand-slam/reviews/medvedev-proigral-na-rolan-garros-pochemu-bublik-vystupaet-za-kazahstan-vmesto-rossii-intervyu-sobkina-1714912/