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Блинкова уступила Шарме в первом круге Roland Garros

14:52
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Россиянка Анна Блинкова в первом круге Roland Garros уступила австралийке Астре Шарме — 3:6, 6:2, 5:7. Матч длился два часа и 17 минут. В следующем круге Шарма встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Астра Шарма (Австралия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 2:6, 7:5

Кайя Канепи (Эстония) — Мария Боузкова (Чехия) — 4:6, 6:4, 6:2

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