Рублев победил Дельбониса в первом круге Уимблдона
21:11
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Уимблдона. На старте соревнований он в четырех сетах переиграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2.
За 2 часа 17 минут матча седьмая ракетка мира, 23-летний Рублев, записал в свой актив шесть брейков и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Дельбонис, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, сделал семь эйсов и столько же двойных ошибок.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия, 19) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:3
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