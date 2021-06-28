Рублев победил Дельбониса в первом круге Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг Уимблдона. На старте соревнований он в четырех сетах переиграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2.

За 2 часа 17 минут матча седьмая ракетка мира, 23-летний Рублев, записал в свой актив шесть брейков и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 30-летний Дельбонис, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, два раза брал подачу соперника, сделал семь эйсов и столько же двойных ошибок.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) — Янник Синнер (Италия, 19) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:3