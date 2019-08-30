Басилавшвили и Изнер — в третьем круге US Open, Пэр проиграл
Грузин Николоз Басилавшили во втором круге US Open одержал волевую победу над американцем Дженсоном Бруксби — 3:6, 7:6(7:3), 7:5, 6:2.
Словенец Альяж Бедене смог отыграть два сета и вырвать победу у француза Бенуа Пэра — 4:6, 6:7(3:7), 6:2, 7:5, 7:6(7:4).
В еще одной встрече Джон Изнер оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 3:6, 7:6(7:3), 7:5, 6:2
Джон Изнер (США, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5)
Альяж Бедене (Словения) — Бенуа Пэр (Франция, 29) — 4:6, 6:7(3:7), 6:2, 7:5, 7:6(7:4)