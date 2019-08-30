Грузин Николоз Басилавшили во втором круге US Open одержал волевую победу над американцем Дженсоном Бруксби — 3:6, 7:6(7:3), 7:5, 6:2.

Словенец Альяж Бедене смог отыграть два сета и вырвать победу у француза Бенуа Пэра — 4:6, 6:7(3:7), 6:2, 7:5, 7:6(7:4).

В еще одной встрече Джон Изнер оказался сильнее немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 17) — Дженсон Бруксби (США, Q) — 3:6, 7:6(7:3), 7:5, 6:2

Джон Изнер (США, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5)

Альяж Бедене (Словения) — Бенуа Пэр (Франция, 29) — 4:6, 6:7(3:7), 6:2, 7:5, 7:6(7:4)