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Барти обыграла Квитову в четвертьфинале Australian Open

07:04
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Австралийка Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open победила чешку Петру Квитову — 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 46 минут.

За право выйти в финал первая ракетка мира сразится с американкой Софией Кенин.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7) — 7:6 (8:6), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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