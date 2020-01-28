Барти обыграла Квитову в четвертьфинале Australian Open
07:04
Австралийка Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open победила чешку Петру Квитову — 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 46 минут.
За право выйти в финал первая ракетка мира сразится с американкой Софией Кенин.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 7) — 7:6 (8:6), 6:2
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