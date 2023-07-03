Рублев вышел во второй круг Уимблдона
Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Макса Перселла в первом круге Уимблдона— 6:3, 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 34 минуты.
Рублев сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. У Перселла 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 7:5, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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