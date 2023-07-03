Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:26

Синнер о фаворитах Уимблдона: «Джокович и Алькарас, но я считают, что тоже один из них»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянец Янник Синнер оценил свою шансы на Уимблдоне в этом году. 8-я ракетка мира считает главными фаворитам турнира «Большого шлема» серба Новак Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

«С точки зрения опыта и уверенности Новак явный фаворит. Еще фаворитом будет тот, кто будет хорошо подавать, но это нужно делать на протяжении пяти сетов. Еще фаворитом можно назвать Алькараса, который умеет варьировать игру даже на траве.

Не буду отрицать, что в прошлом году я показал здесь хороший теннис. Если у меня идет игра, то я могу очень здорово выступать на траве. Не многие могут обыграть Новака на траве, но я считаю, что я один из них», — цитирует теннисиста La Stampa.

В первом круге Уимблдона-2023 Синнер встретится с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Черундуло.

Лучшим результатом 21-летнего итальянца на Уимблдоне был четвертьфинал в 2022 году.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
0
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Маррей допустил, что матчи Уимблдона могут быть сорваны
Кирьос: «Я изо всех сил старался быть готовым к Уимблдону»
Кирьос снялся с Уимблдона из-за травмы запястья
Россияне на Уимблдоне: за кого болеть и кто главный соперник
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Новости
RSS RSS
Все новости