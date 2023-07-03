Синнер о фаворитах Уимблдона: «Джокович и Алькарас, но я считают, что тоже один из них»

Итальянец Янник Синнер оценил свою шансы на Уимблдоне в этом году. 8-я ракетка мира считает главными фаворитам турнира «Большого шлема» серба Новак Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

«С точки зрения опыта и уверенности Новак явный фаворит. Еще фаворитом будет тот, кто будет хорошо подавать, но это нужно делать на протяжении пяти сетов. Еще фаворитом можно назвать Алькараса, который умеет варьировать игру даже на траве.

Не буду отрицать, что в прошлом году я показал здесь хороший теннис. Если у меня идет игра, то я могу очень здорово выступать на траве. Не многие могут обыграть Новака на траве, но я считаю, что я один из них», — цитирует теннисиста La Stampa.

В первом круге Уимблдона-2023 Синнер встретится с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Черундуло.

Лучшим результатом 21-летнего итальянца на Уимблдоне был четвертьфинал в 2022 году.