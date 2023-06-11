Чесноков: «У Корнеевой есть все возможности попасть в десятку лучших в мире»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал успехи российской теннисистки Алины Корнеевой.

«Для ребенка выиграть два турнира «Большого шлема» — невероятный успех! Это очень весомо для пятнадцати лет. У Корнеевой есть все возможности попасть в десятку лучших в мире! Не все даже близко имеют такие достижения в юном возрасте. Ближайшие два года она будет раскрываться как игрок», — приводит слова Чеснокова Sport24.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».