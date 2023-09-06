Чесноков: «У Медведева есть все возможности, чтобы быть фаворитом в игре с Рублевым»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отдает предпочтение российскому теннисисту Даниилу Медведеву в четвертьфинальном матче US Open против соотечественника Андрея Рублева.

«Мне хотелось бы, чтобы они встретились позже. Сейчас, по тому, как двигается Медведев, его обыграть крайне тяжело. Он очень хорошо двигается и здорово читает игру, успевает доставать практически любые мячи. У него есть все возможности, чтобы быть фаворитом в этой игре», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч US Open между российскими теннисистами пройдет в среду, 6 сентября, и начнется около 20.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 6-2 в пользу Медведева.