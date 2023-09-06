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Сегодня, 13:44

Ольховский — о матче Медведева и Рублева: «Я жду очень качественной, интересной игры»

Ольховский ждет качественной игры от Рублева и Медведева в четвертьфинале US Open
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча US Open между российскими теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Конечно, встреча Дани с Андреем ожидалась после жеребьевки. Они хорошо играли и заслуженно вышли в четвертьфинал. Я жду очень качественной, интересной игры от их матча. Думаю, они покажут теннис высокого уровня. Для меня нет фаворита. Я считаю, что оба достойны выйти в полуфинал», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между Медведевым и Рублевым пройдет сегодня, 6 сентября. Начало игры запланировано на 20.30 по московскому времени.

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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