Ольховский ждет качественной игры от Рублева и Медведева в четвертьфинале US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча US Open между российскими теннисистами Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

«Конечно, встреча Дани с Андреем ожидалась после жеребьевки. Они хорошо играли и заслуженно вышли в четвертьфинал. Я жду очень качественной, интересной игры от их матча. Думаю, они покажут теннис высокого уровня. Для меня нет фаворита. Я считаю, что оба достойны выйти в полуфинал», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Матч между Медведевым и Рублевым пройдет сегодня, 6 сентября. Начало игры запланировано на 20.30 по московскому времени.