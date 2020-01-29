Анастасия Павлюченкова: «Задавила сама себя. Такое нередко происходит»

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала свое поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух сетах уступил испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

— У меня сегодня не шла подача. После пары двойных ошибок нужно просто забыть о них и играть дальше, но они меня так зацепили, и я на них зациклилась. Каждый раз, когда я здорово проводила гейм и делала брейк, я вспоминала о них. Во мне копилось разочарование, — приводит слова Павлюченковой официальный сайт турнира.

Игра соперницы не стала для меня сюрпризом. Я чувствовала себя хорошо. Казалось, что я контролирую матч, а она просто борется за каждое очко. Меня подвело исполнение, а потом уже просто накопились негативные эмоции. Отчасти я задавила сама себя. Такое нередко происходит.

Конечно, я рада вновь выйти в четвертьфинал. Начало сезона получилось удачным. Но теперь я разочарована поражением, ведь у меня было достаточно шансов.