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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Анастасия Павлюченкова: «Очень болезненное поражение»

15:03
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Россиянка Анастасия Павлюченкова не скрывает, что очень разочарована поражением в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух сетах уступил испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

— Это очень болезненное поражение. Но нужно не останавливаться, а двигаться вперед, — написала теннисистка в Twitter.

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