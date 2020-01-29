Анастасия Павлюченкова: «Очень болезненное поражение»
15:03
Россиянка Анастасия Павлюченкова не скрывает, что очень разочарована поражением в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Она в двух сетах уступил испанке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).
— Это очень болезненное поражение. Но нужно не останавливаться, а двигаться вперед, — написала теннисистка в Twitter.
This one hurts so bad. But only upwards and onwards? #AO2020 pic.twitter.com/vuFU25P4xd— Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) January 29, 2020
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