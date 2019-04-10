Александр Зверев: "Мне понравилось играть в Марракеше"

Третья ракета мира Александр Зверев начал турнир в Мараккеше с победы в 1/16 финала над узбекским теннисистом Денисом Истоминым (6:4, 6:4).

− В Марокко я играю впервые. Мне здесь очень понравилось, − приводит официальный сайт ATP слова Зверева. − Да, я прилетел непосредственно перед матчем и еще не успел посмотреть сам город. Но турнир организован великолепно. Болельщики тепло встречают всех игроков.

Я уже вижу плоды своей кропотливой работы в Монако. В первом же матче на грунте я подал 13 эйсов и отыграл 3 брейк-поинта. Это хороший результат. Теперь я жду матча с Хауме Муньяром.

Матча 1/8 финала между Зверевым и Муньяром запланирован на 11 апреля.