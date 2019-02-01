Сборная Швейцарии верит, что сможет отыграться в матче с Россией

Капитан сборной Швейцарии по теннису Северин Люти заявил, что его команда верит в то, что может отыграться со счета 0:2 в матче за выход в финальную стадию Кубка Дэвиса с командой России. В пятницу Карен Хачанов обыграл Марк-Андреа Хюслера, а Даниил Медведев победил Генри Лааксонена.

- Есть сожаления по поводу первого сета матча с Медведевым. Даниил сумел остаться в матче, хорошие игроки порой находят решения в трудных ситуациях, отдаю ему должное, - приводит "РИА Новости" слова Люти. - Что касается третьей партии первого матча, то имела место потеря концентрации. Марк-Андреа? Может, он и не показал своего лучшего тенниса против Хачанова. Мы говорили в раздевалке, может, мы слишком много пиетета выказали соперникам. Нам нужно показать, что мы верим в то, что можем отыграться. Мы верим. Сейчас сконцентрируемся на парной встрече.

В субботу состоится матч в парном разряде, в котором Евгений Донской и Андрей Рублев сыграют с Лааксоненом и Хюслером. Затем состоятся матчи Лааксонен - Хачанов и Хюслер - Медведев.