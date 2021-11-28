Чешский теннисист Махач обыграл британца Эванса, а хорват Сердарушич выиграл у венгра Марожана в Кубке Дэвиса
14:58
Британец Дэниэл Эванс проиграл чешскому теннисисту Томашу Махачу (2:6, 5:7). Хорват Нино Сердарушич оказался сильнее венгра Фабиана Марожана (6:4, 6:4) в групповом этапе Кубка Дэвиса.
Таким образом, сборная Хорватии досрочно вышла в четвертьфинал турнира.
Сборная России также участвует в Кубке Дэвиса. Россияне пока что провели только одну встречу — с командой Эквадора (3-0). За первое место в своей группе сборная России 28 ноября сыграет с Испанией.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Инсбрук)
Великобритания — Чехия
Дэниэл Эванс — Томаш Махач — 2:6, 5:7
Группа D (Турин)
Хорватия — Венгрия
Нино Сердарушич — Фабиан Марожан — 6:4, 6:4
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