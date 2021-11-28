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Чешский теннисист Махач обыграл британца Эванса, а хорват Сердарушич выиграл у венгра Марожана в Кубке Дэвиса

14:58
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Британец Дэниэл Эванс проиграл чешскому теннисисту Томашу Махачу (2:6, 5:7). Хорват Нино Сердарушич оказался сильнее венгра Фабиана Марожана (6:4, 6:4) в групповом этапе Кубка Дэвиса.

Таким образом, сборная Хорватии досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная России также участвует в Кубке Дэвиса. Россияне пока что провели только одну встречу — с командой Эквадора (3-0). За первое место в своей группе сборная России 28 ноября сыграет с Испанией.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Инсбрук)

Великобритания — Чехия

Дэниэл Эванс — Томаш Махач — 2:6, 5:7

Группа D (Турин)

Хорватия — Венгрия

Нино Сердарушич — Фабиан Марожан — 6:4, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора
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