Чешский теннисист Махач обыграл британца Эванса, а хорват Сердарушич выиграл у венгра Марожана в Кубке Дэвиса

Британец Дэниэл Эванс проиграл чешскому теннисисту Томашу Махачу (2:6, 5:7). Хорват Нино Сердарушич оказался сильнее венгра Фабиана Марожана (6:4, 6:4) в групповом этапе Кубка Дэвиса.

Таким образом, сборная Хорватии досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная России также участвует в Кубке Дэвиса. Россияне пока что провели только одну встречу — с командой Эквадора (3-0). За первое место в своей группе сборная России 28 ноября сыграет с Испанией.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Инсбрук)

Великобритания — Чехия

Дэниэл Эванс — Томаш Махач — 2:6, 5:7

Группа D (Турин)

Хорватия — Венгрия

Нино Сердарушич — Фабиан Марожан — 6:4, 6:4