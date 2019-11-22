Объятия Рублева и Хачанова после победы над Сербией. Видео
18:31
В четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса сборная России победила команду Сербии (2:1). В парной встрече Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Перед началом встречи Джокович заменил Янко Типсаревича. Россияне после победы не скрывали радости.
#SRBRUS 1-2 (?@DavisCup ) pic.twitter.com/n0Pn1d4WtQ— doublefault28 (@doublefault28) November 22, 2019
За право выйти в финал Россия сразится с Канадой.
Сборная России в 1/4 финала Кубка Дэвиса победила Сербию, отыграв три матчбола
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