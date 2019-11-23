Надаль победил Эванса, Испания сравняла счет в матче с Великобританией

Испанец Рафаэль Надаль победил британца Дэниэла Эванса в 1/2 финала Кубка Дэвиса — 6:4, 6:0. В первой игре полуфинала Кайл Эдмунд одолел Фелисиано Лопеса. Счет в серии равный — 1-1.

Финалист определится в матче парного разряда. Джейми Маррэй и Нил Скупски встретятся с Марселем Гранольерсом и Фелисиано Лопесом.

Ранее в финал пробилась сборная Канады, одолевшая Россию со счетом 2-1.

Кубок Дэвиса

Финальный турнир. Плей-офф

Полуфинал

Великобритания — Испания — 1-1

Кайл Эдмунд — Фелисиано Лопес — 6:3, 7:6 (7:3)

Дэниэл Эванс — Рафаэль Надаль — 4:6, 0:6