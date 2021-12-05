Матыцин: «Очень рад за отечественную школу тенниса»
21:50
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса.
«Огромные поздравления Шамилю Анвяровичу и его команде! Очень рад за отечественную школу тенниса. Мы ею гордимся! Уверен, наши теннисисты продолжат нас радовать и дальше. Всех с победой!», — отметил Матыцин.
5 декабря в финале турнира россияне выиграли у Хорватии (2:0). Андрей Рублев победил Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)), а решающее очко своей команде принес Даниил Медведев. Он обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.
Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории.
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