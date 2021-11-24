Кубок Дэвиса-2021: расписание и результаты матчей сборной России
19:15
С 25 ноября по 5 декабря пройдет финальная стадия Кубка Дэвиса-2021.
Сборная России на групповом этапе встретится с командами Испании и Эквадора. Матчи группы A пройдут в Мадриде (Испания).
Российская команда из-за санкции ВАДА выступит под флагом Федерации тенниса России.
Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.
Кубок Дэвиса-2021, расписание матчей сборной России:
Группа A
27 ноября, суббота
Федерация тенниса России — Эквадор. Начало не ранее 18.00 мск.
28 ноября, воскресенье
Испания — Федерация тенниса России. Начало не ранее 18.00.
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko
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