Кубок Дэвиса-2021: расписание и результаты матчей сборной России

С 25 ноября по 5 декабря пройдет финальная стадия Кубка Дэвиса-2021.

Сборная России на групповом этапе встретится с командами Испании и Эквадора. Матчи группы A пройдут в Мадриде (Испания).

Российская команда из-за санкции ВАДА выступит под флагом Федерации тенниса России.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Кубок Дэвиса-2021, расписание матчей сборной России:

Группа A

27 ноября, суббота

Федерация тенниса России — Эквадор. Начало не ранее 18.00 мск.

28 ноября, воскресенье

Испания — Федерация тенниса России. Начало не ранее 18.00.

Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko