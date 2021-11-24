Кубок Дэвиса-2021: где смотреть трансляции матчей сборной России
18:50
С 25 ноября по 5 декабря 2021 года пройдет финальная стадия Кубка Дэвиса.
Сборная России на групповом этапе в Мадриде (Испания) сыграет с командами Испании и Эквадора.
Поскольку Кубок Дэвиса имеет статус мужского чемпионата мира, на него распространяются санкции ВАДА, и сборная России выступит под флагом Федерации тенниса России.
Состав российской команды: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской.
Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko.
Кубок Дэвиса-2021, группа А, расписание матчей:
26 ноября, пятница
Испания — Эквадор. Начало в 18.00 мск.
27 ноября, суббота
Федерация тенниса России — Эквадор. Начало не ранее 18.00.
28 ноября, воскресенье
Испания — Федерация тенниса России. Начало не ранее 18.00.
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