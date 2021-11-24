Тарпищев надеется, что Карацев хорошо сыграет на Кубке Дэвиса
15:27
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о подготовке команды к Кубку Дэвиса и поделился мнением об Аслане Карацеве.
«Подготовка идет хорошо, и матчи покажут результаты нашей подготовки. Аслан уже был в сборной в 2016-м, но в последние годы он вышел на тот уровень, на котором находятся другие члены команды. Надеюсь, он хорошо сыграет», — приводит слова Тарпищева пресс-служба турнира.
Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора в Мадриде.
Дополнительная информация:
https://www.daviscupfinals.com/news/spanish-and-russians-on-collision-course-in-group-a-
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю