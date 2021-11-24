Тарпищев надеется, что Карацев хорошо сыграет на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о подготовке команды к Кубку Дэвиса и поделился мнением об Аслане Карацеве.

«Подготовка идет хорошо, и матчи покажут результаты нашей подготовки. Аслан уже был в сборной в 2016-м, но в последние годы он вышел на тот уровень, на котором находятся другие члены команды. Надеюсь, он хорошо сыграет», — приводит слова Тарпищева пресс-служба турнира.

Турнир состоится с 25 ноября по 5 декабря 2021 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Испании и Эквадора в Мадриде.