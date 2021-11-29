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Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Андрей Рублев и Аслан Карацев. Фото Reuters
Андрей Рублев и Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев в матче Кубка Дэвиса обыграли испанцев Фелисиано Лопеса и Марселя Гранольерса.

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Россияне сделали 6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 11.

Счет стал 2-1 в пользу России. Ранее Рублев уступил Лопесу со счетом 6:2, 3:6, 4:6, а Даниил Медведев победил Пабло Карреньо Бусту — 6:2, 7:6 (7:3). Таким образом, россияне вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где встретятся со Швецией.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа A (Мадрид)

Испания — Россия — 1:2

Марсель Гранольерс/Фелисиано Лопес — Аслан Карацев/Андрей Рублев — 6:4, 2:6, 4:6

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Сергей Разин все материалы автора
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