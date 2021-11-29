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Медведев обыграл Карреньо Бусту и сравнял счет в матче Кубка Дэвиса с Испанией

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Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Пабло Карреньо Бусту (6:2, 7:6 (7:3)) в рамках финального турнира Кубка Дэвиса. Общий счет матча стал равным — 1:1.

Матч продолжался один час и 30 минут. Медведев сделал 11 эйсов при четырех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. У его соперников три успешных брейк-пойнта.

Исход матча решится в парной игре. За испанцев сыграют Марсель Гранольерс и Фелисиано Лопес, за россиян — Аслан Карацев и Андрей Рублев

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Мадрид)

Испания — Россия — 1:1

Пабло Карреньо Буста — Даниил Медведев — 2:6, 6:7 (3:7)

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