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Сегодня, 13:30

Медведев стал богаче Кафельникова. Сколько зарабатывает звезда российского тенниса?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Даниил Медведев и Евгений Кафельников.
Даниил Медведев.
Фото AFP
Яхта Quantum of Solace.
Фото Boat International
Даниил Медведев.
Фото AFP
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Еще одно достижение Даниила вряд ли скрасит его пропуск Уимблдона, но от этого не менее знаковое.

После прохода в финал травяного турнира в Хартогенбосхе Даниил Медведев стал автором уникального достижения для российских теннисистов — он побил рекорд по сумме призовых, заработанных за карьеру. С учетом инфляции и финансового развития тенниса сравнивать Медведева с Кафельниковым и Сафиным не совсем корректно, но рейтинги — это всегда в известной мере упрощение. Например, Уимблдон на днях объявил сумму призовых — она почти в четыре раза превышает ту, которую разыгрывали теннисисты 20 лет назад, в 2002-м.

Но забирать достижение у Медведева не стоит. Народная забава «посчитай, сколько денег в чужом кошельке» в России будет только набирать обороты по мере того, как в своем их остается меньше. Так что давайте разбираться, насколько много заработал Медведев по мировым меркам.

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Фото AFP

Заработал на дом, но не на суперъяхту

Если брать мировой рейтинг за всю историю тенниса, Медведев находится на 16-м месте. В начале карьеры, в первый год на высшем уровне, 2014-й, Даня получил призовых всего 5 тысяч долларов, но теперь может смело сказать, что он вам не Даня. Сумма призовых за карьеру — 23 893 002 доллара. Разумеется, за минусом налогов.

Как это себе представить? Учитывая среднюю цену на недвижимость в Монако в районе 40 тысяч долларов за квадратный метр, это неплохая такая вилла метров на 500. А вот если взять список 50 самых дорогих яхт в мире, выставленных на продажу, то таких копеек не хватит. Самая дешевая в списке, Quantum of Solace, продается за 59 миллионов долларов. Вот она, если вдруг у вас завалялись лишние миллионы, дерзайте.

Яхта Quantum of Solace. Фото Boat International
Яхта Quantum of Solace.
Boat International

Медведев успешно стартовал на турнире АТР 500 в немецком Галле и дошел до решающих стадий. Если он его выиграет в этот уик-энд (один из возможных соперников — Карен Хачанов), то заработает еще 428 тысяч долларов. Но до ближайшего конкурента, японца Кея Нисикори, больше: тот преодолел отметку 25 «лимонов».

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Кстати, сам Медведев в интервью Олегу Тинькову как-то говорил, что реально до него доходит только половина заработанного:

— Суммы кажутся гигантскими, да. Нужно понимать, что это все относительно. После турнира ты платишь налог. Но дальше начинается самое интересное. Если ты заработал большие деньги, ты должен сам узнавать, должен ли ты доплачивать еще. Ты сыграл финал «Ролан Гаррос», заработал 1,5 миллиона, ты довольный, отдал всего 15%. Но в конце года ты заплатишь еще тысяч 400-500. В среднем с призовых, учитывая налоги и расходы на команду, уходит половина.

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP

Сколько потерял из-за британцев?

И тут Медведеву очень пригодился бы Уимблдон. Хотя Даня не специалист по травяным кортам, но в случае повторения лучшего результата, выхода в 1/8 финала, он бы заработал еще 233 500 долларов. Четвертьфинал принес бы уже 381 тысячу. Ну а победа из жанра фантастики на втором этаже — сразу 2,5 миллиона, что позволило бы сразу взлететь на 14-е место и обогнать севшего недавно в тюрьму Бориса Беккера. Вот уж поистине, от сумы да тюрьмы.

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Лидирует в списке главных теннисных богатеев Новак Джокович (156,5 млн), а Рафаэль Надаль буквально недавно благодаря успешному «Ролан Гаррос» обогнал Роджера Федерера (у них обоих по 130 миллионов).

Среди всех российских спортсменов Медведев, возможно, занимает сейчас первое место по уровню доходов. Точных цифр мы знать не можем — все-таки гонорар за рекламные акции падает на личную карточку Даниила, и какая-то доля конфиденциальности в его доходах есть. По оценкам Forbes, доход Медведева за 2021 год составил 13,5 миллиона долларов, это седьмой показатель в мировом теннисе. Из них непосредственно на корте было заработано только 5,7 миллиона.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Из россиян сравним только Овечкин

Главный конкурент Медведева — хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оценка его дохода варьируется от 13,2 до 15,1 млн. Но больше у них конкурентов нет: Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры отстал, Артемий Панарин тоже уступает по размеру контракта и задействованности в рекламе.

Медведев сотрудничает сразу с несколькими фирмами: BMW, Lacoste, Bovet (производитель часов), Tecnifibre (ракетки и амуниция), HyperX (компьютерные игры), «Тинькофф». Никто из спонсоров не отказался от россиянина за последние месяцы — он, во-первых, продолжает играть, во-вторых, не раз признавался, что достаточно европеизированный человек:

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— Не буду врать, я чувствую себя русским. Но у меня французская команда и французские спонсоры. Я тренируюсь здесь, говорю по-французски, живу в Монако. Так что да, я чувствую себя в Париже как дома, — говорил он после «мастерса» в столице Пятой республики.

Так что, в отличие от многих других российских спортсменов, у Медведева есть шанс расти дальше в мировом рейтинге доходов. На US Open, где «банный» казус Уимблдона не должен повториться, у Медведева есть все шансы приплюсовать еще 2,5 миллиона к уже заработанным 2,2. В этом году он пока идет лишь на шестом месте по призовым за Надалем, Алькарасом, Циципасом, Руудом и Зверевым.

Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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