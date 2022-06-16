Медведев и Хачанов не без проблем вышли в четвертьфинал в Галле

Даниил одержал вторую победу во вновь обретенном статусе первой ракетки мира.

Турнир ATP-500 Terra Wortmann Open. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:6 (7:4), 6:3

Карен Хачанов (Россия, 8) — Ласло Дьере (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:4

Игра Медведева на траве, как и на грунте, немного не та, которую ожидаешь увидеть от первой ракетки мира. Тем не менее в Галле (Германия) он играет лучше, чем на прошлой неделе в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге он провел почти идеальный матч, в котором уверенно обыграл Давида Гоффена. Сегодня было сложнее, но не менее результативно: Илья Ивашко повержен за два сета — 7:6 (7:4), 6:3.

Неудобный соперник для Медведева

Ребята играли совсем недавно, как раз в Хертогенбосхе, где также Даниил оказался сильнее, чем Илья. Та встреча была более упорной, с не самым комфортным счетом, сегодня получилось что-то похожее, но в облегченной форме.

Скажем сразу, что игра Ивашко неудобна для Медведева. Резкие удары с низким отскоком на травяном покрытии заставляют Даню все время добегать ногами и присаживаться. У Ивашко в этом плане есть преимущество: корт в Галле чуть мягче для движения и чуть быстрее для низких ударов, которые определенно не нравятся Даниилу. Именно это позволило дойти Илье в первом сете до тай-брейка.

Даниил Медведев. Фото AFP

Если смотреть на статистику первой партии, то очевиден перевес на стороне Даниила, но в самой игре он не был таким очевидным. Да, у россиянина аж 6 эйсов и 73% выигранных очков на первой подаче, но Илья выглядел ничуть не хуже, а местами и лучше Медведева. Скажем так, турбулентность в игре Даниила присутствовала. Здесь были тревожные моменты: россиянину нужно было отыграть три сетбола белоруса (на своей же подаче), но тот четырежды ошибся — мячи то в аут вылетали, то сетку задевали. Тогда все благополучно завершилось выигранным геймом Медведева, но судьба сета все равно решилась на тай-брейке, где в итоге оказался сильнее Даня.

Вторая партия прошла по совершенно другому сценарию: Медведев наконец вработался (слово изобретено Шамилем Тарпищевым) в покрытие и показал ту игру, которую мы видели с Гоффеном. Даня быстро передвигался по корту, успевал почти ко всем мячам, и даже низкий отскок как будто перестал его раздражать. Он успешно варьировал выходы к сетке и игру на задней линии. Казалось, что Илья немного опешил, растерялся и просто не знал, что ему еще предпринять, чтобы причинить хоть какие-нибудь трудности: ему тяжело давалась игра даже на своей подаче. Во время одного из розыгрышей у Ивашко выскользнула ракетка из руки, и, когда он шел к ней, чтобы поднять, он выглядел несколько обреченным (счет в этот момент стал уже 5:2 в пользу Дани). Итог: у россиянина в кармане 1/8 финала турнира в Галле.

Соперник Медведева по четвертьфиналу определится в матче Роберто Баутиста-Агута и Таллона Грикспура. В любом случае будет непростой поединок, но испанец чуть опаснее и более непредсказуемый, чем его голландский коллега.

Хачанов взял себя в руки только после избиения сумки

В чуть менее захватывающем противостоянии Карен Хачанова не без проблем одолел Ласло Дьере (7:6, 6:4). Ласло вышел во второй круг травяного турнира всего лишь третий раз за свою карьеру, и сделал он это на отказе Генри Сквайра. Отсутствие матча в первом раунде сделало его сегодня чуть более свежим и легким, чем Карен, который еще вчера бился с Асланом Карацевым, но тем не менее ему это все равно не помогло. Хачанов любит травяное покрытие, в прошлом году он дольше всех россиян задержался на Уимблдоне, а сейчас очень хорошо идет по сетке в Галле.

Карен Хачанов. Фото AFP

Дьере, возможно, знаком некоторым болельщикам по матчу с Медведевым на «Ролан Гаррос». Тогда Даня разобрался с сербом за три сета и два с половиной часа. Сегодня противостояние с Хачановым было менее продолжительным: 1 час и 44 минуты.

Первый сет Карен начал с того, что отдал Дьере свою подачу. И нет чтобы ее отыграть — серб сделал еще один брейк, из-за чего наступила большая угроза того, что партия останется за Ласло (счет стал 2:5). После этого Хачанов ожесточенно избивал ракеткой свою сумку, из-за чего получил предупреждение. Не без помощи самого Дьере, который стал хуже играть во второй половине сета и допускать много ошибок, Карен отыграл все брейки. Видимо, избиение сумки ему помогло перезагрузиться и взять себя в руки. Неидеальная игра, но партия была спасена, Карен повел в счете.

Второй сет прошел легче, Хачанов почувствовал свою игру и, не отдав ни одного гейма на своей подаче, вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Соперником Карена в следующем матче стал Оскар Отте, одолевший сегодня Николоза Басилашвили. Немец находится в хорошей форме, уверенно себя чувствует дома, играя на траве, поэтому можно говорить, что четвертьфинал будет интересным и сложным для обоих игроков.