Великий махинатор. Теннисист Беккер получил 30 месяцев реальной тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов

Титулованный игрок и экс-тренер Новака Джоковича попал за решетку.

По России не так давно начали появляться удивительные растяжки «Как законно не платить за кредит» с номерами телефона и обещаниями юридической консультации. В них очень бы преуспел теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер. Сегодня 54-летнего немца признал виновным королевский суд присяжных района Саутварк в Лондоне.

Борис Беккер. Фото Global Look Press

Что сделал Беккер?

Еще пять лет назад Беккера признали банкротом. Сам процесс признания неплатежеспособным отдавал сюрреализмом — так, Беккера обвинили в том, что он скрыл от кредиторов... чемпионский кубок за победу на Уимблдоне в сезоне 1985 года и золотую олимпийскую медаль 1992 года в парном разряде — а ведь их можно продать и выплатить долги. Были скрыты и другие активы — недвижимость и наличные.

Если быть точным — главные обвинения в адрес бывшей первой ракетки мира сводятся к сокрытию 1,13 миллиона евро от продажи автосалона в Германии, а также отсутствию в декларации двух немецких объектов недвижимости, доли в квартире в Лондоне, 75 тысяч акций и банковского кредита в размере 825 тысяч евро.

Женщины довели до цугундера

После карьеры в теннисе Беккер занялся бизнесом, а также вел насыщенную личную жизнь. Но не смог выплатить долг за недвижимость на Мальорке британскому банку.

Как ранее писал «СЭ», причиной финансовых неудач немца во многом являются предыдущие темнокожие спутницы Беккера. Его страсть к женщинам привела к двум бракам (оба уже в прошлом, но алименты пришлось платить немалые). Доходило до того, что немец решил заняться сексом в комнате со швабрами с моделью российского происхождения Анжелой Ермаковой (дочерью россиянки и нигерийца и, конечно, тоже темнокожей), пока в роддоме была его жена Барбара Фельтус (у нее тоже африканские корни). Ермакова от плодовитого Беккера тоже вскоре родила и потребовала алиментов, что привело к еще одному судебному процессу.

Суд превратился в шоу

Поэтому неудивительно, что опытный Беккер относился к процессу весьма любопытно — он прибегнул к услугам переводчика, хотя прекрасно знает английский и работает на ВВС (имеется в виду телекомпания, а не военно-воздушные силы, разумеется). На решающее заседание он явился в компании темнокожей красавицы из Сан-Томе и Принсипи Лилиан де Карвальо Монтейро, что с удовольствием зафиксировали фотографы. А галстук сегодня Беккер выбрал в духе символизма — в зелено-сиреневых цветах Уимблдона. Судья приняла эту игру и сегодня разразилась афоризмом: «Понимаю, каким унижением может для вас стать результат процесса, но вы не выказали смирения» (игра слов — humiliation и humility).

На заседание легенда тенниса взял с собой сумку со всем необходимым. Адвокат Джонатан Лэйдло апеллировал к суду, говоря, что у его подзащитного «ничего нет», а суд и так разрушит его карьеру, что отныне придется полагаться только на подаяния. И вообще «другие банкроты никогда бы не встретились с таким отношением». Сам Беккер заявлял, что действует по советам экспертов по банкротству, и даже выставил на продажу свое обручальное кольцо. Но присяжные, зная о его отношениях с женщинами, видимо, рассудили, что оно не представляло для теннисиста большой ценности. Зато подтвердили, что после признания банкротом он начал быстро переводить деньги на другие счета.

Беккер отбудет около 15 месяцев от своего срока и до 2031 года будет считаться банкротом, не погасившим свои задолженности.