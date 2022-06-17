Медведев снял испанское проклятие в Галле. Но болельщики не дождались российского полуфинала

В двух четвертьфиналах турнира АТР в Германии с участием россиян победить сумел только Даниил Медведев.

Турнир ATP-500 Terra Wortmann Open

Четвертьфиналы

Оскар Отте (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Даниил Медведев (Россия, 1) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) — 6:2, 6:4

Травяной турнир в Германии считается одним из удачных для российских игроков. В свое время его трижды выигрывал еще Евгений Кафельников, в финалах в разные годы играли Марат Сафин и Михаил Южный (оба уступили Роджеру Федереру). А не далее как в прошлом сезоне до решающего матча дошел Андрей Рублев. Когда только стала известна сетка нынешнего розыгрыша, болельщики не знали, горевать или радоваться: все четверо россиян оказались в одной половине сетки. С одной стороны, это означало, что путь в финал для кого-то может лежать через встречи с соотечественниками, с другой — повышало шансы на то, что хотя бы одного из них мы снова увидим в финале.

Оскар для Хачанова

Впрочем, российское дерби в Галле в итоге состоялось только одно — Карен Хачанов в первом круге обыграл Аслана Карацева. Прошлогодний финалист Рублев, с которым Карен потенциально мог встретиться в четвертьфинале, уже на старте уступил Николозу Басилашвили из Грузии.

Поэтому в результате оппонентом Хачанова стал малоизвестный немец Оскар Отте. Малоизвестный — не значит простой. Отте уже 28, но нынешний сезон стал для него настоящим прорывом. Начав год за пределами первой сотни, немец за последние недели уже дважды попадал в полуфиналы — в Мюнхене и Штутгарте, добыл две победы над представителями топ-20 и взлетел на 51-е место в рейтинге.

Штутгартские подвиги принесли Отте место в основной сетке турнира в Галле, где он по очереди обыграл Миомира Кечмановича и Басилашвили, настрелял немало эйсов и заставил с собой считаться. Увы, остановить мощного немца не смог даже схожий с ним по антропометрии Хачанов.

Карен Хачанов. Фото AFP

Причем преимущество россиянина в классе сомнений не вызывало. Первую партию он и вовсе выиграл в классическом стиле — доминировал на подаче, отдав Отте только четыре мяча в «своих» геймах, и реализовал единственный брейк-пойнт.

Вторая партия, по-хорошему, должна была завершаться тоже в пользу Карена, но на этот раз он не реализовал ни одной из трех возможностей взять чужую подачу. А вот немец расчехлил свою пушку и настрелял 10 эйсов, доведя дело до тай-брейка и сравняв счет.

Но настоящим временем упущенных возможностей для Хачанова стал третий сет. У россиянина разладилась подача, особенно первым мячом. А на приеме он заработал пять брейк-пойнтов, но не реализовал ни одного. Тогда как Отте хладнокровно дождался своего шанса — единственный в матче брейк-пойнт стал для него результативным. И вот Оскар в третий раз за карьеру и во второй за две недели проходит в полуфинал, а находящийся в хорошей форме Хачанов завершает выступления в Галле.

Неприятная традиция

Медведеву же, чтобы пройти в полуфинал, нужно было снять испанское проклятие имени Роберто Баутиста-Агута. С этим соперником нынешний лидер мирового рейтинга встречался трижды и каждый раз покидал корт проигравшим. Причем за эти встречи Даниил взял у пиренейского ветерана только один сет. Не самая приятная статистика. Но чтобы продолжить турнирный путь, эту традицию следовало прервать.

Дебют встречи получился осторожным, а вот в четвертом гейме Баутиста-Агут получил брейк-пойнт. Но Медведев тут же включился и ликвидировал угрозу атакующими действиями — удар с форхенда, эйс, удачный выход к сетке. И тут же Даниил развил успех, забрав два мяча на чужой подаче. Счет мог стать и 0:40, но испанец выиграл перестрелку на задней линии. Медведев все-таки добрался до брейк-пойнтов, красиво положив мяч в угол, а со второй попытки оформил брейк.

После этого игра в партии пошла в одну калитку — со счета 1:2 Даниил в итоге взял пять геймов подряд. Он активно выиграл в три раза больше мячей, 15 против 5, меньше ошибался и не то чтобы доминировал на корте, но выглядел очень уверенно.

Роберто Баутиста-Агут. Фото AFP

За счет чего Баутиста-Агут мог прибавить? Прежде всего, на подаче первым мячом, где он слишком часто уступал, плюс включить фирменную цепкость на приеме. К выполнению этого плана испанец приступил во втором сете. Уже во втором гейме Медведев отыграл брейк-пойнт. Баутиста-Агут тут же создал второй, выиграв затяжной розыгрыш на 18 ударов, но и его Даниил нейтрализовал эйсом.

Отстаивать «свои» геймы Медведеву не без труда, но удавалось, а вот о брейк-пойнтах на чужой подаче до поры до времени даже речи не шло. Работу над ошибками Баутиста-Агут выполнил. За первые три гейма на приеме Даниил заработал только одно очко. Но на четвертый раз испанец дрогнул и подарил сопернику скрытый матчбол, который Медведев реализовал.

И тут же оказался вынужден отыгрываться с 0:40. Баутиста-Агут имел отличные шансы на обратный брейк, но россиянин снова взвинтил обороты и ушел от опасности. Красивый удар кроссом справа по линии, не принятая испанцем подача, неудачная попытка обвести — и уже «больше» для Даниила. Всего за матч Баутиста-Агут не реализовал ни одного из девяти шансов взять чужую подачу. А Медведев чуть позже оформил первую победу над неудобным оппонентом. И теперь сыграет с Отте.